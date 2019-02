Von Elmar Neumann

Paderborn (WB). Rückblickend dürfen sich die Uni Baskets auf den 83:82-Sieg bei den Rostock Seawolves am vierten ProA-Spieltag immer mehr einbilden. Mittlerweile scheint es nämlich ein Gesetz zu geben, das garantiert, dass derart knappe Spiele stets an die Ostseeanrainer auszugehen haben.

Neben Paderborn musste sich der ambitionierte Aufsteiger allein noch Hagen (97:98) hauchdünn geschlagen geben. Auf der Habenseite stehen dafür mittlerweile bereits acht Siege, die die Rostocker mit drei Punkten oder einem noch geringeren Vorsprung gefeiert haben. Die erstaunlichste Serie liegt einen Monat zurück. Da hieß es nacheinander 85:82 gegen Kirchheim, 84:83 in Tübingen, 84:82 gegen Schalke und 76:73 in Nürnberg. Zahlen, die Paderborns Trainer Uli Naechster natürlich kennt und die ihn vor dem Wiedersehen am Samstagabend (20 Uhr, Sportzentrum Maspernplatz) eine von viel Respekt geprägte Schlussfolgerung ziehen lassen: »Wenn man so viele knappe Spiele gewinnt, ist das auch ein Ausdruck von Qualität und Erfahrung, über die die Rostocker verfügen. Sie sind nicht ohne Grund Dritter und zählen zu den Top-Mannschaften der Liga.«

Angeführt werden die Gäste von Tony Hicks (14,1 Punkte), der sich in den Trainingseinheiten der Penn State Nittany Lions drei Jahre lang mit Paderborns nachverpflichtetem Pointguard Darnell Foreman duelliert hat und sich nun erstmals auf dem ProA-Parkett mit ihm messen kann. Die Seewölfe bringen aber auch ein im Sportzentrum Maspernplatz bekanntes Gesicht mit, denn seit dieser Saison trägt Michael »Mitch« Jost, der von 2011 bis 2013 für die Baskets auf Korbjagd war, das Trikot des Liganeulings. »Rostock hat eine sehr breite Rotation, aber wir werden alles daran setzen, unseren Hinspielsieg zu wiederholen«, sagt Naechster, der sich auch nicht von der Auswärtsbilanz des Gegners bremsen lässt. Zuhause haben die Rostocker bislang öfter verloren als gewonnen (5/7), aber in der Fremde stehen sie bei 10:1 Siegen und sind mit dieser Ausbeute die Nummer eins der Liga: »Ich glaube nicht, dass Rostock auswärts stärker ist als zuhause. Das ist überall eines der besten Teams der Liga. Die Diskrepanz in der Statistik hat mit Zufall zu tun.«

Kommen mehr als 1600 Zuschauer, gibt es 200 Liter Freibier

Kein Zufall ist die erfreuliche Entwicklung von Nachwuchsakteur Piet Kahl (19), der jüngere und wilder frisierte Bruder von Leistungsträger Luca Kahl (21). »Piet war schon im Sommer derjenige von unseren jungen Spielern, der kein einziges Trainingsangebot ausgelassen hat. Er ist noch lange nicht am Ende seines Weges«, sagt Naechster. Der FSJler der Baskets zählt am Samstag wieder zum Kader und hofft nach ersten Minuten in Hamburg und gegen Chemnitz auf seinen dritten Einsatz: »Ich bin froh über jeden Moment, den ich auf dem Feld stehe, aber auch im Training lerne ich viel dazu.«

Übrigens: Wenn mehr als 1600 Zuschauer sehen wollen, ob Piet Kahl gegen Rostock seine ersten ProA-Punkte verbucht, spendet Sponsor Veltins 200 Liter Freibier.