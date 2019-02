Von Elmar Neumann

Paderborn (WB). Der auswärtsstarke Aufsteiger Rostock Seawolves ist auch für die Uni Baskets zu gut. Die Gastgeber schlagen sich in der zweiten Hälfte sehr achtbar, verlieren die ProA-Partie am Samstagabend aber mit 81:92 (30:46). »Wir haben es wieder nicht geschafft, über 40 Minuten unsere Leistung abzurufen und dann wird es in dieser Liga gegen jede Mannschaft extrem schwer«, sagte Kapitän Ivan Buntic.

Die meisten der weniger guten Minuten hatten die Paderborner in der ersten Halbzeit zu bieten. Das lag allerdings auch daran, dass die Rostocker – insbesondere ihre Starting Five – auf teilweise beeindruckende Weise zeigten, warum sie zuvor von elf Partien in der Fremde zehn für sich entschieden hatten. Angeführt von Yannick Anzuluni (15 Punkte vor der Pause, 24 insgesamt) zogen die Ostseeanrainer bis auf 18 Zähler davon, führten kurz nach Beginn des zweiten Viertels mit 35:17 und nahmen ein 16-Punkte-Polster mit in die Kabinen.

Cheerleaderin soll nach Unfall auf dem Weg der Besserung sein

Überschattet wurde die erste Halbzeit vom Unfall einer jungen Cheerleaderin der Mermaids, die bei einer Showeinlage aus geringer Höhe, aber extrem unglücklich auf den Boden prallte, sogar kurzzeitig bewusstlos war und nach der Erstversorgung in der Halle sofort ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dort soll es dann aber – noch während das Spiel lief – relativ schnell Entwarnung gegeben haben.

Die Uni Baskets ließen im zweiten Spielabschnitt frühzeitig erkennen, sich nicht wehrlos geschlagen geben zu wollen und arbeiteten sich Punkt um Punkt an den Tabellendritten heran. Der spätere Topscorer Daniel Mixich, der 15 seiner insgesamt 18 Punkte nach Wiederbeginn markierte, war einer der Protagonisten der Paderborner Aufholjagd, die beim ersten Anzeichen auch gleich die 1524 Fans ins Spiel brachte. Bis auf fünf Punkte kämpfte sich das Team von Headcoach Uli Naechster noch einmal heran (81:86/40.).

Doch die Seewölfe verloren in der engen Endphase nicht die Fassung, fanden auch gegen die Baskets-Zone die nötigen Lücken und Spielmacher Tony Hicks war es, der mit vier verwandelten Freiwürfen für die endgültige Entscheidung sorgte. »Keine Frage, wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren. Wir haben jetzt zum dritten Mal in Folge 90 Punkte oder mehr kassiert. Da gibt es für uns noch einen Punkt, an dem wir ansetzen müssen«, sagte Buntic und blickte sogleich auf die nächste Partie, das Westfalenderby gegen Phoenix Hagen am kommenden Freitag (20 Uhr, Sportzentrum Maspernplatz): »Das ist das perfekte Heimspiel, um zu zeigen, dass wir es viel, viel besser können.« Nach der extrem unglücklichen 82:83-Niederlage im Hinspiel ist die Motivation auf Paderborner Seite besonders groß.