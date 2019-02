Von Elmar Neumann

Uni Baskets - Rostock Seawolves 81:92 Fotostrecke

Am 24. Spieltag der 2. Basketball-Bundesliga verlieren die Uni Baskets gegen die Rostock Seawolves mit 81:92 (30:46). Foto: Elmar Neumann

Die Seawolves waren ihrerseits erstmals gewarnt, als sich die Uni Baskets im dritten Viertel bis auf neun Punkte herangearbeitet hatten (53:62/28.). Paderborns bester Werfer, Daniel Mixich, der 15 seiner 18 Punkte in den zweiten 20 Minuten markierte, war einer der Protagonisten dieser Aufholjagd, bei der die Gastgeber nach dem vierten versenkten Mixich-Dreier, 39 Sekunden vor Ende, nur noch fünf Punkte von den Seewölfen entfernt lagen. Zu mehr reichte es jedoch nicht, denn Rostocks äußerst abgezockter Spielmacher Tony Hicks ließ an der Freiwurflinie nichts anbrennen, verwandelte alle vier Versuche und machte so den Deckel drauf. »Das ist mal wieder sehr bitter. Wir haben immer mal wieder unsere sechs, sieben, acht Minuten, in denen wir wie im Tunnel sind und nichts auf die Reihe kriegen. Dann zieht der Gegner weg und wir haben ein Problem, das trotz der wieder grandiosen Unterstützung durch unseren sechsten Mann, die super Fans, kaum noch zu lösen ist«, sagte Mixich. Problem Nummer zwei benannte Kollege Buntic: »Wir haben jetzt schon zum dritten Mal in Folge 90 Punkte oder mehr kassiert. Auch da müssen wir unbedingt ansetzen.« Ein idealer Zeitpunkt bietet sich mit Blick auf die nächste Aufgabe. Am kommenden Wochenende wartet ein Doppelspieltag auf die Baskets. Ehe es am Sonntag nach Tübingen geht, gastiert im ersten Teil (Freitag, 20 Uhr) Phoenix Hagen in Paderborn. Gegen den westfälischen Rivalen gab es im Hinspiel eine ganz bittere Niederlage. Wie diese zustande kam? Hagen führte im Hinspiel schon mit 63:41, ehe sich die Gäste noch einmal in eindrucksvoller Manier herankämpften, und selbst führten, am Ende aber doch mit 82:83 verloren. Ein bekannter Spielverlauf.