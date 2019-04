Paderborns neuer Headcoach Steven Esterkamp traut seinem Schützling, der bereits seit der Saison 2014/2015 für den Zweitligisten am Ball ist, auch in Zukunft noch eine ganze Menge zu: »Ich freue mich sehr über Ivans Entscheidung, seine Karriere bei uns fortzusetzen. Er war in der vergangenen Saison ein wichtiger Teil des Teams, und er wird für unseren Erfolg und unsere Ziele in der kommenden Saison eine wichtige Rolle spielen. Ivan hat eine Menge Erfahrung und ist ein absoluter Teamplayer, der in der Lage ist, seine Mitspieler in wichtigen Situationen mitzuziehen und positiv voranzugehen.«

Auch Geschäftsführer Dominik Meyer freut sich natürlich über die erneute Vertragsverlängerung: »Ivan geht in seine sechste Saison bei den Baskets und identifiziert sich komplett mit der Stadt und dem Verein.« Sportdirektor Uli Naechster hat Buntic bereits zu seiner Zeit als Cheftrainer zum Kapitän gemacht und hält weiterhin viel von ihm: »Seine Identifikation mit Paderborn und seine Loyalität zu den Uni Baskets sind absolut beispielhaft.«

Buntic selbst kann seine Vorfreude auf die nächsten beiden Jahre kaum verbergen: »Wir wollen mit dem neuen Team und dem neuen Trainer Steven das Bestmögliche aus der kommenden Saison herausholen, definitiv einen Schritt nach vorn machen und so dem Publikum etwas für seine tolle Unterstützung zurückgeben. Verein, Team und Stadt sind mir mittlerweile wirklich ans Herz gewachsen. Ich habe hier in Paderborn vor fünf Jahren meinen Durchbruch als Profi feiern können und freue mich deswegen sehr über das weitere in mich gesetzte Vertrauen.«