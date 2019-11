Von Elmar Neumann

Momentan, in der offiziellen Tabelle durch den ominösen Strich verdeutlicht, halten sich die Verantwortlichen an die bestehende Vorgabe. Von Ligaseite heißt es daher auf Nachfrage: »Laut aktueller Spiel- und Veranstaltungsordnung §76 Absatz 4 steigen alle Teams auf dem Tabellenplatz 15 und niedriger ab. Deswegen wären es derzeit drei Teams, die absteigen.«

Die BBL hat bereits im Juli Fakten geschaffen

Da sich die sportlich für die BBL qualifizierten BC Nürnberg Falcons vor dieser Saison bekanntlich vergeblich um die Lizenz für die erste Liga bemüht hatten, sind in dieser Spielzeit 17 statt der üblichen 16 Mannschaft in der ProA am Ball. Die BBL hingegen ist nach dem Abstieg der Eisbären Bremerhaven und Science City Jenas und dem alleinigen Aufstieg der Hamburg Towers mit 17 statt 18 Teams in die Saison gegangen und sorgte bereits im Juli für Fakten. Die Ausschreibung 2019/20 wurde dahingehend geändert, dass da nun im Abschnitt Bundesliga-Wettbewerb unter 5.2 zu lesen ist: »Die Bundesligisten, die nach Rechtskraft der offiziellen Abschlusstabelle den letzten und vorletzten Tabellenplatz einnehmen, verlieren das Teilnahmerecht an der 1. Basketball Bundesliga, im Spieljahr 2019/20 nur derjenige Bundesligist, der den letzten Tabellenplatz der offiziellen Abschlusstabelle einnimmt.« Steigt also ein Erstligist ab und steigen zwei Zweitligisten auf, hat die BBL 2020/21 wieder ihre alte Stärke von 18 Teams, während sich für die ProA nach jetzigem Stand für die nächste Saison eine 15er-Liga ergäbe: Fünf Vereine (die zwei BBL-Aufsteiger und die drei Absteiger in die ProB) verließen die Liga, drei (der BBL-Absteiger und die zwei Aufsteiger aus der ProB) stießen hinzu.

Doch derweil die BBL die Statuten zeitig überarbeitet hat, lassen die Entscheidungsträger der zweiten Liga über ihre Pressestelle verlauten: »Eine Änderung der Spiel- und Veranstaltungsordnung ist nicht ohne Weiteres möglich. Damit wir nächste Saison wieder auf 16 Teams in unserer Liga kommen, werden intern gerade verschiedene Möglichkeiten geprüft.«

Vage Aussagen, die Dominik Meyer, den Geschäftsführer der Uni Baskets, ruhigen Gewissens nur eine Schlussfolgerung ziehen lassen: »Bevor es ein böses Erwachen gibt, gehen wir vorerst davon aus, dass es bei drei Absteigern bleibt. Alles andere wäre fahrlässig.« Ob der ProA-Workshop Ende November oder die nächste Ligatagung im Januar neue Erkenntnisse liefern, ist offen. Vor dem Auftritt beim Spitzenreiter in Chemnitz (9/1) hat der Tabellenachte (4/5) zwei Siege Vorsprung auf den 15. Platz, den momentan die Kirchheim Knights (2/7) belegen. Nach der Partie gegen den ausgemachten Aufstiegsanwärter folgen mit den Heimspielen gegen die Artland Dragons (Samstag, 23. November) und Bayer Leverkusen (Mittwoch, 11. Dezember) sowie dem Gastspiel beim FC Schalke 04 (Sonntag, 8. Dezember) drei Chancen mit besseren Erfolgsaussichten. Diese will die Mannschaft von Trainer Steven Esterkamp dazu nutzen, sich eine Position zu erarbeiten, aus der sie die weitere Entwicklung der Abstiegsfrage relativ entspannt beobachten kann .