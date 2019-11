Paderborn (WB/en). Nach zwei Niederlagen in Folge gegen die Topteams aus Jena und Chemnitz sind die Uni Baskets wieder in der Spur. Das Heimspiel gegen die Artland Dragons entscheidet der Zweitligist am Samstagabend vor 1613 Zuschauern durchaus souverän mit 92:83 (43:40) für sich.