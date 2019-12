Von Elmar Neumann

Paderborn (WB). Schon beim Festakt im Audimax 24 Stunden zuvor waren die (Uni) Baskets mit Aufmerksamkeiten überhäuft worden, aber das schönste Geschenk machten sie sich nachträglich selbst. Am Mittwochabend setzte sich der Zweitligist gegen die Bayer Giants Leverkusen mit 94:83 (45:38) durch. Dank des siebten Sieges haben sie nun erstmals in dieser Saison eine positive Bilanz (7/6) auf dem Konto.

„Jeder Sieg ist wichtig, aber dieser fühlt sich einen Tag nach unserer großen Feier besonders gut an. Besser hätte es nicht kommen können“, sagte Geschäftsführer Dominik Meyer. Auch die bis hierhin letzten beiden Vergleiche mit den Riesen vom Rhein hatten die Baskets für sich entschieden. In der Leverkusener Abstiegssaison 2015/16 hatte es 80:63 und 61:55 für den späteren Tabellendreizehnten geheißen. „Paderborn spielt eine gute Saison und hat zuletzt zwei wichtige Spiele gewonnen. Für uns gilt es, alles in die Waagschale zu werfen, schließlich haben wir am Wochenende im Gegensatz zur Konkurrenz spielfrei. Wir werden also bis zur letzten Sekunde fighten, um die Partie zu gewinnen. Das ist unser Ziel“, sagte Bayer-Coach Hansi Gnad vor dem ersten Sprungball.

Und die Gastgeber ließen dieser Respektsbekundung des 1993er-Europameisters direkt Taten folgen. Allen voran Martin Seiferth, der sechs der ersten acht Paderborner Punkte erzielte, vier davon in der Alley-oop-Variante nach Pässen von Daniel Mixich und Jackson Trapp, zwei mit einem Dunking in seiner simpleren Form. Oben drauf ein Dreier von Kendale McCullum und die Hausherren führten gegen den starken Aufsteiger nach fünf Minuten mit 11:5. Doch so spektakulär und locker-leicht sollte es im Duell der Überraschungsteams nicht weitergehen. Jetzt waren die Giants dran und drehten die Partie mit einem 8:0-Lauf, den McCullum erst mit dem Buzzer-Beater-Dreier zur 14:13-Führung nach dem ersten Viertel unterband.

Seiferth und McCullum teilen die ersten 16 Punkte unter sich auf

Bis zum 16:15 teilten McCullum und Seiferth die Baskets-Punkte brüderlich (je 8) untereinander auf, dann wurde es Jackson Trapp doch etwas zu eintönig und der Distanzwurfexperte versenkte einen Dreier zum 19:15. Vom 29:28-Zwischenstand zog das Team von Headcoach Steven Esterkamp bis zur Pause immerhin auf 45:38 davon. Gekrönt wurde diese erste Halbzeit, an deren Ende das Duo McCullum/Seiferth jeweils bei 13 Zählern stand, von einem weiteren Dreier, der mit der Sirene sein Ziel fand. Diesmal abgegeben vom anschließend kräftig gefeierten Daniel Mixich.

Nach einem Behind-The-Back-Pass von Demetrius Ward auf McCullum sorgte dieser aus der Maximaldistanz für das erste Zehn-Punkte-Polster (24.), ehe die Gastgeber ihre schwächste Phase des Abends zu überstehen hatten. Die acht (!) Ballverluste in diesem Abschnitt blieben nicht ohne Folgen. Angeführt von ihrem Topscorer Nino Celebic (21 Punkte), wendeten die Giants das Blatt und lagen nach 30 Minuten mit 66:65 vorne. So eng blieb es bis in die Endphase, in der ein Unsportliches Foul an Ivan Buntic das Momentum wieder auf die Paderborner Seite brachte. Der Kapitän verwandelte beide Freiwürfe und Trapp erhöhte im anschließenden Angriff auf 86:81. Jetzt sollte dieses Spiel vor 1326 begeisterten Zuschauern seine Richtung beibehalten. Das auch, weil sich Seiferth wie Buntic immer wieder gegen Leverkusens Big Man Dennis Heinzmann (2,16 Meter groß, 120 Kilo schwer/6 Punkte) zu behaupten wussten.

Baskets haben Bayers Big Man Heinzmann unter Kontrolle

„Es war unser Ziel, ihn möglichst gut zu kontrollieren. Dass uns das gelungen ist, lag aber nicht nur an Ivan und mir, sondern an einer insgesamt sehr guten Teamleistung“, sagte Seiferth, der natürlich auch am Ende gleichauf mit McCullum lag. Mit jeweils 21 Zählern teilten sie sich die Auszeichnung für den erfolgreichsten Punktesammler, dicht gefolgt von Trapp (18). Zudem lagen auch Ward (13) und Buntic (12) im zweistelligen Bereich. „Im letzten Viertel haben wir uns nur noch zwei Ballverluste geleistet und vor allem in den letzten vier, fünf Minuten haben wir richtig gut verteidigt“, sagte Esterkamp, der nach dem siebten Sieg der Trainer des Tabellensiebten ist.

Das Duell mit den Giants war für die Uni Baskets die viertletzte ProA-Partie des Jahres. Weiter geht es am Samstag (19 Uhr) bei Esterkamps Ex-Verein Eisbären Bremerhaven, der am Dienstag in Rostock verloren hat. Am Freitag, 20. Dezember (20 Uhr), verabschieden sich die Paderborner mit dem Spiel gegen die Karlsruhe Lions für 2019 von ihrem Heimpublikum. Zum Abschluss werden die Baskets am Samstag, 28. Dezember (19.30 Uhr), von den Gladiators Trier erwartet.