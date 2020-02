Von Elmar Neumann

Paderborn (WB). Nach drei Niederlagen in Folge haben die Uni Baskets eindrucksvoll untermauert, dass mit ihnen im Kampf um einen der Play-off-Plätze weiterhin zu rechnen ist. Am Samstagabend landete das Team von Headcoach Steven Esterkamp mit dem 101:74 (52:35) gegen den Tabellenfünften Gladiators Trier einen eminent wichtigen Heimsieg und zugleich den höchsten Sieg in dieser Saison.

Vor 1748 Zuschauern im Sportzentrum Maspernplatz machten die Gastgeber von Sekunde eins an den Eindruck, dass sie keinesfalls gewillt sind, zum ersten Mal in dieser Saison viermal in Folge zu verlieren. Das galt allen voran für den wochenlang von einer Schambeinentzündung gehandicapten Jackson Trapp, der gegen die Gladiators erstmals wieder schmerzfrei auf- und sogleich wieder heißlief. Seine 17 Punkte verbuchte der Shooting Guard allesamt vor der Pause, fünf seiner sieben Dreier fanden ihr Ziel. Ohnehin war die Trefferquote aus der Maximaldistanz der große Unterschied in den ersten 20 Minuten. Die Baskets trafen 44 Prozent (8/18), die Gäste nahezu nichts (1/11, 9 Prozent).

Trapp in der ersten Halbzeit nicht zu stoppen

Wer befürchtet hatte, die Baskets würden sich nach Wiederbeginn eine ihrer obligatorischen Schwächephasen leisten, durfte sich arg getäuscht sehen. Stattdessen bauten sie den Vorsprung weiter aus. Noch im dritten Viertel knackten sie die 20-Punkte-Marke (72:51/29.) und im letzten Abschnitt lagen sogar bis zu 31 Zähler (97:66/37.) zwischen den beiden Mannschaften. So entschieden die Sieger neben dieser Partie auch den direkten Vergleich (Hinspiel: 76:91) erstaunlich souverän für sich. „Nach drei Niederlagen in Serie hat ein enormer Druck auf unseren Schultern gelastet. Wie wir damit umgegangen sind, finde ich extrem stark. Heute haben wir gezeigt, dass wir auch gegen die Topteams bestehen und sogar sehr klar gewinnen können“, sagte Daniel Mixich. Der Pointguard war mit 14 Zählern einer von sechs Paderbornern, die zweistellig punkteten. Neben Mixich und Trapp (17) galt das noch für Demetrius Ward (15), Ivan Buntic (13), Martin Seiferth (12) und Kendale McCullum (10).

McCullum kassiert Ellenbogenschlag – Esterkamp „stinksauer“

Dass es in Reihen der Baskets trotzdem verärgerte Gesichter gab, lag an einem Ellenbogenschlag, der auf der Nase von Kendale McCullum landete. „Ich bin stinksauer auf die Schiedsrichter. Sie sind dazu da, um Kendale zu schützen und das war jetzt schon im dritten Spiel in Folge nicht der Fall“, sagte Esterkamp. Für die Leistung seiner Mannschaft fand aber auch der Coach nur lobende Worte: „Ich bin stolz auf meine Spieler. Sie haben gegen ein Topteam einen unglaublich guten Job gemacht.“

Weiter geht es für die Baskets am Karnevalssamstag, 22. Februar (19 Uhr, Krollmann-Arena), mit dem Nachholspiel beim westfälischen Rivalen Phoenix Hagen.