Paderborn (WB). Die Auswirkungen der Corona-Krise hatten in besonderer Weise auch bei den Profibasketballern der Uni Baskets Paderborn für finanzielle Turbulenzen gesorgt. Doch nun hegt Geschäftsführer Dominik Meyer berechtigte Hoffnungen auf eine positive Zukunft des Zweitligaklubs.

„Die Unterstützung durch die Fans bei der Aktion #OurPlayoffs2020, der Verzicht der meisten Fans auf die Rückerstattung bereits gekaufter Tickets, das finanzielle Engagement vieler Spender und Sponsoren – all das hat uns geholfen, die finanziellen Probleme in den Griff zu bekommen. Mit diesem guten Gefühl im Rücken haben wir deswegen den Entschluss gefasst, eine Lizenz für die nächste ProA-Saison zu beantragen – auch als positives Signal an alle Unterstützer, das Umfeld, Spieler und alle Mitarbeiter, die ein tolles Engagement gezeigt haben!“

Die Verantwortlichen haben am 15. April frist- und formgerecht die Lizenzunterlagen für die Serie 2020/21 eingereicht.