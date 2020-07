Buntic bleibt der Boss

Für Headcoach Steven Esterkamp eine einfache Entscheidung. Er hat für den dienstältesten Akteur seiner Mannschaft nur lobende Worte parat. „Ivan ist die Identifikationsfigur im Team. Wir sind sehr glücklich darüber, einen solchen Spieler zu haben, der absolut glaubhaft und authentisch das Gesicht der Mannschaft repräsentiert. Ivan versteht das Spiel und meine Spielphilosophie optimal und passt perfekt in seine Rolle als Leader und Kapitän. Als absoluter Teamplayer ist er mit seiner Erfahrung in der Lage, seine Mitspieler in wichtigen Situationen mitzuziehen und positiv voranzugehen.“

„ Ivan ist die Identifikationsfigur. Ivan ist die Identifikationsfigur. “ Steven Esterkamp

2014 von den Kirchheim Knights nach Paderborn gewechselt, hat sich der 2,08-Meter-Mann mit seinem unermüdlichen Einsatz den Respekt der Fans erworben und er liefert auch regelmäßig wertvolle Statistiken ab. In der vergangenen Saison wurden im Schnitt 6,9 Punkte und 3,9 Rebounds für ihn notiert. Buntic fühlt sich in Paderborn aber längst nicht mehr nur auf dem Feld wohl: „Mir sind Verein, Team und Paderborn mittlerweile wirklich ans Herz gewachsen. Ich habe hier meinen Durchbruch als Profi feiern können und weiß das weiter in mich gesetzte Vertrauen sehr zu schätzen.“

Fünf Spieler an Bord

Bislang haben die Baskets mit Ivan Buntic, Jens Großmann, Daniel Mixich, Demetrius Ward und Neuzugang Tom Alte fünf Akteure an Bord. Die nächsten Unterschriften sollen in Kürze folgen.