Reifeprozess geht weiter

Paderborn (WB). Der neue Kader der Uni Baskets Paderborn für die am 16. Oktober beginnende Meisterschaftsserie in der 2. Basketball-Bundesliga ProA nimmt weiter erfreuliche Konturen an. Auch Jens Großmann bleibt den Baskets treu. Der 20-Jährige ist nach überstandener Verletzung (knöcherner Abriss des Syndesmosebandes) heiß auf seine zweite Spielzeit.

Von Westfalen-Blatt