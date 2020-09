Mit Daniel Mix­ich, Jens Großmann (je 15), Drew Cushingberry (Bild), Garrett Sams (je 14) sowie Robert Drijencic und Grant Benzinger (je 10) punkteten gleich sechs Akteure zweistellig. Headcoach Steven Esterkamp setzte allein Großmann (25 Minuten) länger als 20 Minuten ein und zog folgende Bilanz: „Für das erste Spiel war das eine sehr gute Leistung, aber natürlich habe ich noch viel Raum für Verbesserungen gesehen.“

Sechs Spieler punkten zweistellig

Die sportliche Herausforderung für den Zweitligisten war überschaubar, die organisatorische umso anspruchsvoller. 136 Fans wollten sich die Premiere trotz der zu beachtenden Hygienevorschriften nicht entgehen lassen und fühlten sich im Sportzentrum Maspernplatz scheinbar trotzdem wohl. „Für ein Testspiel war der Aufwand, den wir betrieben haben, extrem hoch, aber wir wollten zeigen, dass man sich bei uns sicher fühlen kann und so haben die Zuschauer das auch empfunden. Das waren absolut ungewöhnliche Umstände, doch das Feedback, das wir bislang erhalten haben, ist durchweg positiv“, sagte Geschäftsführer Dominik Meyer.

Mindestens ein weiterer Test mit Fans

Mindestens ein weiteres Testspiel, zu dem Fans zugelassen werden, ist geplant: am 4. Oktober gegen Bochum. Eventuell kommt noch ein weiteres hinzu. Am Sonntag (17.30 Uhr) treten die Baskets aber erst einmal beim ProA-Rivalen Phoenix Hagen an.