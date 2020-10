Daniel Mixich war es vorbehalten, per Dreier die ersten Paderborner Punkte der Spielzeit 2020/2021 zu erzielen. Der Guard brachte die Gäste mit 3:2 in Führung. Aber nicht nur er traf in der Anfangsphase aus der Maximaldistanz. Bis zum Spielstand von 16:15 (6.) waren die Uni Baskets ausschließlich von jenseits der Dreierlinie erfolgreich.

Cushingberry fast mit einem Triple-Double

Was ausgeglichen begann, sollte ausgeglichen bleiben. Doch in der zweiten Hälfte schien das Team von Headcoach Steven Esterkamp die besseren Argumente auf seiner Seite zu haben. Eines davon hieß Drew Cushingberry, der gleich mal das Komplett-Paket ablieferte und Mitte des finalen Viertels bei neun Punkten, neun Assists und neun Rebounds stand. Aus dem Triple-Double sollte nichts werden, es kam nur noch ein zehnter Rebound hinzu, und doch lagen die Baskets nach einem weiteren Mixich-Dreier mit 74:68 (37.) vorne. Demetrius Ward brachte seine Mannschaft noch einmal – natürlich abermals per Dreier – mit 78:76 in Führung, doch in den letzten 73 Sekunden wollte den Uni Baskets kein Punkt mehr gelingen. Die letzte Gelegenheit vergab Drew Cushingberry 1,7 Sekunden vor der Schlusssirene mit einem zu ambitionierten Einwurf auf Tom Alte.

Mixich und Ward mit jeweils 15 Punkten

Während Nate Britt mit 25 Zählern zum Topscorer der Panthers avancierte, sammelten Mixich und Ward (jeweils 15) die meisten Punkte für die Uni Baskets. Zweistellig scorte zudem der neue Center Tom Alte (14).

Die zweite Chance auf den ersten Saisonsieg bietet sich am kommenden Samstag, 24. Oktober (19.30 Uhr), mit dem ersten Heimspiel gegen Karlsruhe.