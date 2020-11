Das Heimweh ist zu groß

Der 22-jährige US-Amerikaner, der im Sommer vom College-Team der North Florida Ospreys (Jacksonville, USA) in die zweithöchste deutsche Liga gewechselt ist, war an den ersten fünf ProA-Spieltagen für die Uni Baskets am Ball, erzielte dabei im Schnitt elf Punkte und traf 56 Prozent seiner Dreipunktewürfe. Am Samstag, im Heimspiel gegen die Rostock Seawolves, hatte sich Sams zwar mit den Teamkollegen aufgewärmt, war aber nicht mehr zum Einsatz gekommen. Nun geht‘s für ihn zurück in die Heimat.

„Garrett hat die Corona-Situation gerade in den vergangenen Wochen besonders belastet. Körperlich ist er absolut fit, aber ihm machen die Trennung von seiner Familie und das damit verbundene starke Heimweh einfach sehr zu schaffen. Und in einer solchen Situation sehen wir uns als Verein in einer besonderen Verantwortung unserem Schützling und Spieler gegenüber. Wir werden ihn jetzt natürlich so gut wie möglich darin unterstützen, so schnell wie möglich wieder nach Hause zurückkehren zu können“, sagte Baskets-Geschäftsführer Dominik Meyer.

Derweil betont Esterkamp: „Garrett ist ein richtig guter Junge. Die ganze belastende Situation tut uns sehr leid für ihn und wir wünschen ihm jetzt erst einmal wirklich alles Gute. Ich bin aber weiterhin von seinem Potenzial überzeugt und sicher, dass er weiter seinen Weg im Basketballsport machen wird.“ Eine Nachverpflichtung planen die Baskets aktuell nicht.