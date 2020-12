Ein „normaler“ Sieg tut‘s auch

Gut drei Minuten sind absolviert, da steht es 9:0. Der weitere Weg dieses ProA-Vergleichs scheint vorgezeichnet – er ist es aber keinesfalls. Nach 40 umkämpften Minuten müssen die Gastgeber froh sein, diese Partie überhaupt für sich entschieden zu haben. Am Ende heißt es nach dem letzten Heimspiel des Jahres 96:87 (45:42), doch das klingt klarer, als es war und Headcoach Steven Esterkamp zeigte sich ob des engen Spielverlaufs fast schon ein Stück erleichtert.

„Hagen und Trier – das war wirklich nicht normal. Normal ist es, wenn du mal mit zwei Punkten führst und mal mit vier Punkten zurückliegst. So wie heute gegen Kirchheim. Das war ein normales Spiel und ich bin stolz auf die Jungs, dass sie gegen sehr gute Kirchheimer gewonnen haben“, sagte der 39-Jährige nach einem Sieg, dessen Bedeutung sich nicht sofort jeder bewusst war. Doch es war für die Uni Baskets nicht nur der dritte in Serie, sondern abermals ein Serien-Brecher. „Seit ich hier als Geschäftsführer arbeite, haben wir jedes Spiel gegen Kirchheim verloren. Zum Glück ist es damit jetzt vorbei“, sagte Dominik Meyer. Erst im elften Anlauf hat‘s funktioniert: Exakt zehn Niederlagen in Folge lagen zwischen Meyers Einstieg im Jahr 2015 und diesem ersten Triumph über den Angstgegner aus dem Baden-Württembergischen.

Der Tatsache, dass der nicht deutlich, sondern dünn ausfiel, konnte Ivan Buntic eine Menge Positives abgewinnen. Der Kapitän war am 7. Februar 2015, beim bis Samstag letzten Sieg (83:76 in Kirchheim) über die Ritter, schon mit dabei, er dachte am 19. Dezember 2020 aber eher vor­aus: „Das war definitiv das, was man einen Arbeitssieg nennt. Es ist sehr wichtig für die Teamchemie und unser Selbstvertrauen, dass wir gesehen haben: Okay, wir können es auch knapp.“

Foto: Elmar Neumann

Der nächste starke Auftritt: Wie gegen Trier erzielt Peter Hemschemeier auch gegen Kirchheim 13 Punkte. Foto: Elmar Neumann

So gut es bei ihm lief, so wenig wollte beispielsweise bei einem Daniel Mixich (0/6 aus dem Feld) funktionieren. Aber es gibt sie eben, die normalen Tage, an denen nicht bei allen alles klappen will. Das wissen die Uni Baskets spätestens seit diesem über lange Strecken sehr unangenehmen Samstagabend wieder und sie dürfen sich über die Gewissheit freuen, aktuell selbst an einem solchen Tag den Weg zum Erfolg zu finden. „So ein Sieg ist für die Entwicklung meines Teams sehr wertvoll“, stellte Esterkamp daher gerne fest.