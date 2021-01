Diese Informationen der „Gießener Allgemeinen“ bestätigte Paderborns Headcoach Steven Esterkamp am Montagmorgen: „Die Gespräche sind noch nicht ganz beendet, aber es sieht sehr gut aus für John.“ Bryant hatte die 46ers im Sommer des vergangenen Jahres nach drei Spielzeiten verlassen und sich vom Herbst an bei seinem Kumpel Steven Esterkamp in Paderborn fitgehalten. Als Die Uni Baskets dann nach der Verletzung von Tom Alte kurzfristig Ersatz auf der Centerposition benötigten, sprang der zweimalige BBL-MVP gerne ein.

Nun, nach sieben Spielen, in denen der Deutsch-Amerikaner im Schnitt 16,4 Punkte und 8,9 Rebounds sammelte, ist der Freundschaftsdienst beendet. „Ich freue mich für John. Es ist genauso gelaufen, wie er sich das erhofft hat und wir uns das vorgestellt haben. Er hat sich mit super Leistungen für einen BBL-Vertrag empfohlen und uns in dieser Zeit unglaublich viel geholfen“, sagt Esterkamp.

Der kann sich auch deshalb ganz entspannt freuen, weil Tom Alte seinen Mittelhandbruch auskuriert hat und am Sonntag, beim 105:79 in Ehingen, zum ersten und letzten Mal an Bryants Seite agieren durfte. Mit 18 Punkten in nur 13 Minuten gelang dem Rostocker nach elfwöchiger Verletzungspause ein beeindruckendes Comeback.

Die Gießener hingegen sind mit nur zwei Siegen in den ersten zwölf Spielen sehr schlecht in die Saison gestartet und haben nach dem Abschied von Johannes Richter, der am vergangenen Freitag um die Vertragsauflösung gebeten hat, wieder eine deutsche Position zu vergeben – an John Bryant.