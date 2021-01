Die Begegnung sollte ursprünglich schon am 5. Dezember über die Bühne gehen, hatte aber wegen mehrerer positiver Testergebnisse im Kader der Eisbären verschoben werden müssen. Laut Spielplan hätte für das Ex-Team von Paderborns Headcoach Steven Esterkamp am Samstag das Rückspiel gegen Karlsruhe angestanden. Aber da die neue Spielstätte der Eisbären nicht rechtzeitig ProA-tauglich aufbereitet werden kann, hat sich die Möglichkeit ergeben, das Hinrundenduell gegen die eigentlich am Wochenende spielfreien Uni Baskets nachzuholen.

Die Bremerhavener müssen umziehen, da ihr eigentlicher Heimspielort, die Stadthalle, zum Impfzentrum umfunktioniert wurde. Fortan tragen die Eisbären ihre Spiele im Trainingszentrum aus – sobald es den Zweitliga-Standards genügt.