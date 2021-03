„Man kann sich auf nichts verlassen“

Seit dem 6. Februar, dem Heimsieg über die Bayer Giants Leverkusen, hatten die Uni Baskets keine Glückwünsche mehr entgegennehmen dürfen, stattdessen fünf Mal in Folge den Gegnern gratulieren müssen. Über einen so langen Zeitraum waren die Paderborner noch nicht sieglos geblieben – seit der Headcoach Steven Esterkamp heißt und Jens Großmann für die Uni Baskets am Ball ist. Diese Konstellation gibt es seit der vergangenen Saison. Da bedeuteten vier aneinandergereihte Misserfolge das tiefste der Gefühle. Jetzt konnte der Negativlauf erst eine ProA-Partie später gestoppt werden, aber es ist nicht so, dass es dafür keine plausible Begründung gäbe.