Wenn darüber nachgedacht wird, wo die Paderborner relativ leichtfertig Punkte liegen gelassen haben, bleibt der Blick direkt am ersten Spieltag hängen – beim Duell mit dem Konkurrenten, den die Uni Baskets an diesem Samstag (19.30 Uhr, Sportzentrum Maspernplatz, sportdeutschland.tv) zum Rückspiel erwarten: die Wiha Panthers Schwenningen. „ Das war sinnbildlich für den weiteren Saisonverlauf. “ Dominik Meyer Nach einem Dreier von Demetrius Ward ging das Team von Headcoach Steven Esterkamp an jenem 17. Oktober mit einem 78:76-Vorsprung in die letzte Minute.