Wer mit Blick auf die bislang dünn daherkommende Personaldecke einen großen Umbruch befürchtet, den beruhigt Geschäftsführer Dominik Meyer und verweist auf die unverändert komplizierte Ausgangslage, die eher den Vereinen zuträglich ist. Mindestens ein warnendes Beispiel für alle Profis, die selbst in diesen Tagen der Überzeugung sind, sich mit dem nächsten Vertrag bei einem anderen Club definitiv finanziell verbessern zu können, haben die Uni Baskets in den eigenen Reihen: Jackson Trapp verabschiedete sich im März des vergangenen Jahres nach einer fraglos überzeugenden Debütsaison aus Paderborn, um an anderer Stätte sportlich wie wirtschaftlich den nächsten Schritt zu machen. Allein: Auf ein überzeugendes Angebot wartete er so lange vergeblich, bis die Baskets zehn Monate später wieder auf ihn zukamen und er für weit weniger Geld unterschrieb, als er das noch ein Jahr zuvor gewagt hätte.