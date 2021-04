Ohne sechs nach Bremerhaven

Paderborn -

Von Elmar Neumann

In einer Saison, in der die Uni Baskets niemand so hartnäckig verfolgt wie das Pech, ist dies der traurige Höhepunkt: Als wäre die Ausfallliste nicht irgendwann mal lang genug, fehlt dem Zweitligisten in den abschließenden Spielen gegen die Eisbären Bremerhaven (Samstag, 19 Uhr) und die Nürnberg Falcons (10. April, 19.30 Uhr) auch noch der Topscorer.