Die Ausgangslage hätte vor dem vorletzten Paderborner ProA-Auftritt dieser Saison nicht eindeutiger sein können: Die Gastgeber, zuvor sechsmal in Serie siegreich, traten nahezu komplett an. Den Gästen, mit zwei Niederlagen in Folge angereist, fehlten die verletzten Ivan Buntic, Demetrius Ward und Grant Benzinger sowie Robert Drijencic (persönliche Gründe) und Drew Cushingberry (private Gründe). Der ebenfalls als verletzt gemeldete Peter Hemschemeier war zwar wieder mit an Bord, kam aber nicht zum Einsatz.