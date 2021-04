„Eine Saison zum Vergessen“

Nach der 66:91-Niederlage in Bremerhaven müssen die Uni Baskets nur noch ein weiteres Mal ran

Paderborn -

Von Elmar Neumann

Selbst in Bestbesetzung wären die Uni Baskets bei den Eisbären Bremerhaven nicht als Favorit angetreten – ohne sechs aber hätte die Ausgangslage nicht klarer sein können. Hier der Aufstiegskandidat, dort der extrem ersatzgeschwächte Gast aus dem Niemandsland der Zweitligatabelle, und was eindeutig klang, ging am Ende auch sehr eindeutig aus.