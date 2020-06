Von Lars Krückemeyer

Vlotho (WB). Als langjähriger Mitarbeiter und Zeitungsredakteur hat Hans-Ulrich Krause von 1975 bis 2013 so einiges erlebt und noch viele Erinnerungen vor Augen. Davon profitieren nun die Handballer des TuS Westfalia Vlotho-Uffeln, für die der 68-Jährige zum Teil tief ins Archiv gestiegen ist. In seiner nostalgischen Internetkolumne (www.westfalia-uffeln.de) erinnert er an schillernde Persönlichkeiten und besondere Ereignisse der Vereinsgeschichte. Und die ist größer, als manch einer denken mag, denn etwa 20 Geschichten rund um den Vlothoer Handball sollen es werden, acht sind auf der Seite des Vereins schon nachzulesen.