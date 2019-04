Vlotho (WB/lak). Jetzt gibt es auch rechnerisch keine Zweifel mehr. Der SC Vlotho spielt nach dem verdienten 2:0 (1:0)- Sieg gegen den SV Kollerbeck auch in der nächsten Saison in der Frauenfußball-Bezirksliga.

In den verbleibenden vier Spielen dürfte die Mannschaft in dieser Form noch weiter fleißig punkten. Stina Claußen brachte den SC in der 21. Minute nach Vorlage von Meike Delißen in Führung. Torhüterin Denis-Maureen Heitmann verhinderte mit einer starken Parade den Ausgleich. Zudem traf Delißen nur die Latte.

Überlegen waren die Vlothoerinnen in der zweiten Hälfte, auch wenn Heitmann zunächst erneut den Ausgleich verhinderte. Delißen machte mit einem an ihr selbst verschuldeten Freistoß zum 2:0 in der 69. Minute alles klar.