Von Lars Krückemeyer Vlotho (WB). Für die Bezirksliga-Handballer des TuS Westfalia Vlotho-Uffeln wird der Abstiegskampf an den beiden letzten Spieltagen zum Nervenspiel. Nach der 25:28-Niederlage gegen Tabellenführer TV Hille gehen die Blicke zudem zum Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga.

Wichtigste Erkenntnis: Die Vlothoer haben es selbst in der Hand, mit nur noch einem Punktgewinn in der Bezirksliga zu bleiben. Vier Punkte beträgt der Vorsprung auf die HSG Hüllhorst II als Tabellenletzten und den TuS Barkhausen als Vorletzten. Und ausgerechnet gegen die beiden Verfolger tritt der TuS Westfalia in den beiden letzten Spielen noch an: Zunächst am Samstag, 4. Mai, um 18.30 Uhr in Barkhausen, dann am Sonntag, 12. Mai, um 14.45 Uhr gegen Hüllhorst.

Daumendrücken für Gehlenbeck

Wie viele Mannschaften die Bezirksliga verlassen müssen, ist noch unklar. »Wenn nur ein Minden-Lübbecker Verein aus der Landesliga in unsere Liga runterkommt, ist nur ein Absteiger vorgesehen«, klärt Westfalia-Vorstandsmitglied Torsten Brandt auf. Bei zwei Absteigern müssen auch zwei Teams die Bezirksliga verlassen.

In der Landesliga steigen drei Teams ab, aus dem Handball-Kreis Minden-Lübbecke ist nur noch der TuS Gehlenbeck gefährdet, er weist als Elfter zwei Punkte mehr als die SG Handball Detmold auf dem ersten Abstiegsplatz auf. Gut für die Vlothoer: Den direkten Vergleich haben die Gehlenbecker für sich entschieden, so dass sie in den beiden letzten Spielen noch zwei Punkte benötigen.