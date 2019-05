»So etwas habe ich wirklich noch nicht erlebt«, begann Wilhelm mit seiner Schilderung. »Die Trainer von Vlotho haben ihre Mannschaft dazu angestachelt, dass Fouls gespielt werden. Dass wir am Ende ohne Verletzte aus dem Spiel gehen, grenzt an ein Wunder«, berichtete Wilhelm.

Nur eine Gelbe Karte

Vlothos Trainer Holm Hebestreit kann die Behauptungen nicht nachvollziehen: »Der Schiedsrichter Philip Holzenkämpfer pfeift in der Regionalliga und hatte alles im Griff. Das ist ein Spitzenmann mit Ruhe und Kompetenz. Wenn es so wie behauptet gewesen wäre, wäre er eingeschritten. Ich habe den Spielern gesagt, dass sie überhaupt Zweikämpfe führen sollen, weil sie das zunächst nicht getan haben. Aber ich habe sie nie zu Fouls aufgefordert. Und unsere einzige Gelbe Karte gab es in der 80. Minute.«

Hebestreit berichtete, dass es während des Spiels zwischen den Bänken beider Mannschaften einige Diskussionen gegeben habe. Er kontert: »Ich habe mich lange nicht mehr so über die gegnerische Bank geärgert. Nicht mal einen Handschlag mit den Trainern gab es nach dem Spiel.«

