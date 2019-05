Von Andreas Klose Vlotho (WB) . Nach drei Jahren Zugehörigkeit zur Fußball-Landesliga muss der SC Vlotho zurück in die Bezirksliga. »Nach einer zermürbenden Saison«, wie Trainer Holm Hebestreit nach dem abschließenden 4:1-Erfolg beim FC Kaunitz, dem ersten Auswärtssieg am letzten Spieltag, sagte.

Für den SC Vlotho beginnt nun die Sommerpause, die für den neuen Kader am 9. Juli endet. Der Saisonbeginn in der Bezirksliga ist bereits terminiert. Am 11. August startet die Serie, die aus Vlothoer Sicht einige Derbys bietet. TuS Lohe, TuRa Löhne, BV Stift Quernheim, RW Kirchlengern und Aufsteiger SG FA Herringhausen-Eickum sind die benachbarten Gegner. Um konkurrenzfähig zu sein, bastelt der Vorsitzende Leo Lammert intensiv am neuen Kader. »Es wird einen Umbruch geben. Wir holen primär junge Leute, die sich über einen längeren Zeitraum an unseren Verein binden«, erklärt Braunsdorf die Zielsetzung.

Fünf Zusagen

Fünf Spieler haben bereits zugesagt: Der Wechsel von Rückkehrer Patrick Höke (zuletzt SV Eidinghausen-Werste) steht schon etwas länger fest. Das trifft auch auf Niko Rethemeier zu, der vom SV Löhne-Obernbeck zu seinem Stammverein zurückkehrt – mit einem Umweg über den FC Exter.

Mit dem erfahrenen Heiko Langer vom TBV Lemgo (Absteiger aus der Bezirksliga-Staffel 2) kommt ein neuer Torwart zum SCV. Ebenfalls vom TBV Lemgo wechselt der 19-Jährige Angreifer Milcan Colak. Vom SV Löhne-Obernbeck kommt mit Verteidiger Phil Stegen der ältere Bruder von Kapitän Hannes Stegen.