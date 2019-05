Von Lars Krückemeyer Vlotho (WB). Das große Ziel sind die Paralympics in Tokio 2020. Dafür opfert Volleyball-Trainer Ralf-Peter Lenz vom TuS Bonneberg viele Urlaubstage im Jahr. So wie kürzlich für ein Trainingslager und ein Testspiel der deutschen Sitzvolleyball-Nationalmannschaft gegen die Niederlande. Als Co-Trainer der Herren will er sich den Traum von der Teilnahme an den Olympischen Spielen der Behindertensportler erfüllen.