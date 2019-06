Von Klaus Münstermann

Vlotho. Beim siebten Sparkassen-Pfingstturnier des SC Vlotho geizten die jungen und alten Fußballer nicht mit Toren. An drei Tagen fielen in den sechs Wettbewerben 226 Treffer. Dabei hatten die Ü40-Kicker zum Auftakt am Freitag jedoch Pech mit dem Wetter. Die letzten beiden Gruppenspiele wurden wegen des heftigen Gewitters nicht mehr ausgetragen. »Das wäre lebensgefährlich gewesen«, sagte Vlothos Schatzmeister Oguz Deniz. Als Gewinner wurde der TSV Kirchheide ausgelost. Der guten Stimmung tat das jedoch im Clubheim hinterher keinen Abbruch. Bei der Ü50 hatte sich zuvor Union Minden durchgesetzt.