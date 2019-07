Von Klaus Münstermann

»Der 1. BC Vlotho ist keine Spartenabteilung eines Vereins, sondern ein Einzelsportclub in einer Randsportart. Deshalb ist es um so beachtlicher, dass wir den 40. Geburtstag mit so vielen Mitgliedern feiern. Das erfordert viel ehrenamtlichen Einsatz«, sagte der erste Vorsitzende Dominic Schell in seiner Eröffnungsrede.

Initiatoren der Gründung waren Lehrer der Vlothoer Schulen

Initiatoren der Vereinsgründung waren einige Lehrer der Vlothoer Schulen, die von Hans-Joachim Ontyd, Ulrich Koßmann und Eckhard Vauth unterstützt wurden. Am 11. Juni 1979 setzte sich der 1. BC Vlotho »die körperliche und geistige Gesunderhaltung seiner Mitglieder« zum Ziel. Zunächst wurden nur Freundschaftsspiele gegen benachbarte Vereine bestritten, um langfristig eine wettbewerbsfähige Mannschaft aufzubauen. Nach nur 16 Monaten wurde mit Andreas Mowe vom Vorsitzenden Ulrich Koßmann bereits das 100. Mitglied begrüßt.

Dominic Scheel sieht mehrere Gründe dafür, dass man »die Nummer eins in den Kreisen Herford und Minden-Lübbecke« ist. »Angefangen von der Hobbygruppe, die einmal pro Woche ein paar Bälle spielt, bis hin zu den Mannschafts- und Ranglistenspielern bilden wir ein sehr breites Spektrum ab. Darüber hinaus leisten wir eine erfolgreiche Jugendarbeit und pflegen eine ausgeprägte Vereinskultur«, sagte Scheel. Neben Weihnachtsfeiern und Saisonabschlüssen hob Scheel besonders die Ferienfreizeiten der Jugend hervor. »Da sind viele Freundschaften und auch mehr entstanden«, so Scheel. Die auf der Uffelner Meile servierte Altbierbowle sei zudem Kult.

Sportlicher Umbruch abgeschlossen

Sportlich lief es in der abgelaufenen Saison nicht so rund. Die erste Mannschaft stieg aus der Verbandsliga ebenso ab wie die Zweite aus der Landesliga. Doch der 1. BCV hat Glück: Die dritte Mannschaft hatte den Aufstieg aus der Bezirksliga knapp verpasst, weil sich Dominic Scheel im entscheidenden Spiel gegen Lübbecke in seinem Einzel bei 19:9-Führung die Achillessehne riss und somit unterlag. Doch durch den Verzicht eines anderen Vereins rückt die Dritte nun doch als zweiter Aufsteiger in die Landesliga nach.

»Wir haben den sportlichen Umbruch hinter uns«, sagt Scheel. Mit den Trainern Jascha Benecke und Marc Pflug wird in ein bis zwei Jahren der Wiederaufstieg der Ersten in die Verbandsliga angestrebt. Fünf Seniorenteams sowie zwei Jugendmannschaften und eine Mini-Mannschaft sind in der kommenden Serie für den Meisterschaftsbetrieb gemeldet.

Ehrungen für 40 Jahre

Dominic Scheel und sein Stellvertreter Marco Engelking ehrten folgende Mitglieder für 40-jährige Vereinstreue: Michael Schwier, Heike Hachmeister, Marion und Frank Scheel, Andreas Lenger, Stefan Huß, Bruno Papenhoff sowie die Vereinsmitbegründer Hans-Joachim Ontyd, Ulrich Koßmann, Eckhard und Evi Vauth.