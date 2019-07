Stefanie Bolte vom ZRFV Versmold bleibt bei den »Bismarck-Outdoors« in Exter auf Thamar ebenso fehlerfrei wie zuvor mit Cardentos Dree Boeken und Give me Five 6. Foto: Klaus Münstermann

Von Klaus Münstermann

Vlotho. Die »Bismarck-Outdoors« haben in Exter am Freitag einen gelungenen Start erlebt. Dabei war eine Reiterin vom ZRFV Versmold besonders glücklich: Stefanie Bolte qualifizierte sich bei der Springpferdeprüfung der Klasse M* für Fünfjährige gleich mit drei Pferden für das Bundeschampionat in Warendorf. »Das es heute so gut läuft, damit konnte niemand rechnen«, sagte Bolte.