Von Klaus Münstermann

Vier Spielerinnen aus der Zweiten werden noch hoch gezogen

»Ich werde aber sicherlich noch vier Spielerinnen aus unserer zweiten Mannschaft hochziehen, um den Kader in der Breite zu verstärken«, sagt Frank Delißen, der von 2001 bis 2007 bereits Jugendmannschaften beim SCV trainiert hat. »Seit 2008 war ich dann nur noch Spielerinvater«, erklärt der 53-Jährige, dass er seine Tochter Meike in ihren Jahren beim Herforder SV begleitet hat. Die 22-Jährige spielte dort in der 2. Bundesliga und kehrte 2017/18 zum SC Vlotho zurück, weil sich hoher Trainingsaufwand und Ausbildung nicht mehr miteinander vereinbaren ließen. Mit zwölf Treffern war sie Vlothos Haupttorschützin in der abgelaufenen Serie, die auf Platz acht beendet wurde.

Frank Delißen sagt: »Wir haben einen sehr, sehr jungen Kader und wollen den Klassenerhalt so früh wie möglich sichern. Ich hoffe, auf einen Platz in der oberen Tabellenhälfte.« Damit das gelingt wird in der Vorbereitung dreimal wöchentlich trainiert. Hinzukommen vier Testspiele und ein Turnier – allesamt auswärts. Nach einem Kennenlernen am Freitag stand am Montag die erste Einheit an. »Ich lasse heute trainieren«, sagte Frank Delißen. Sina Stahlhut, die bis vor drei Jahren selbst beim SC Vlotho gespielt hat, ließ ihre ehemaligen Mitspielerinnen bei Tabata ordentlich schwitzen. »Kurze intensive Übungen trainieren das gesamte Herz-Kreislauf-System und dienen der Kräftigung des gesamten Körpers«, sagte Stahlhut.

Das Stenogramm

Kader ohne Neuzugänge: Stefanie Nabben, Lilly Pilgrim, Laura van Elferen, Annika Fahrenhorst, Meike Delißen, Franziska Böke, Lea Ellerbrock, Mona Steinhauer, Alena Franke, Kristin Kölling, Larissa Korsmeier, Nina Windmöller, Pia Zymelka, Sina Strathmann, Stina Claußen, Ramona Bannert, Marlies van Elferen, Milena Büsching, Denise Heidtmann und Jana Piepel; Zugang: Michelle Kuhfuß (FC Donop-Voßheide); Abgänge: Jasmin Kosinsky (RW Rehme), Lisa Faulhaber, Sarah Bebermeier (hören beide auf); Trainer: Frank Delißen; Torwarttrainer: Omar Madarati; Saisonziel: Klassenerhalt so schnell wie möglich sichern – Platz in oberer Tabellenhälfte.

Saisonstart am 25. August

SC Vlotho - VfL Schildesche, TuS Asemissen - SV Kollerbeck, BV Werther II - TuS GW Pödinghausen, VfB Schloß Holte - RW Rehme, TSV Sabbenhausen - SV Kutenhausen/Todtenhausen II, TuRa Löhne - SV Hüllhorst-Oberbauerschaft, SC Enger II spielfrei

Weitere Spiele des SCV

1. September: SCV spielfrei; 8. September: TuS GW Pödinghausen (H), 15. September: RW Rehme (A), 22. September: SV Hüllhorst-Oberbauerschaft (H), 29. September: SV Kutenhausen/Todtenhausen II (H), 6. Oktober: SV Kollerbeck (H), 13. Oktober: TSV Sabbenhausen (A), 20. Oktober: TuRa Löhne (H), 27. Oktober: VfB Schloß Holte (A), 3. November: BV Werther II (H), 10. November: SC Enger II (A), 17. November: TuS Asemissen (H), 1. Dezember: VfL Schildesche (A, Rückrundenstart)