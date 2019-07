Vlotho. Die Fußballer des FC Exter und des VfL Herford tun sich im Jugendbereich zusammen. In der kommenden Saison bilden sie für die A- und B-Junioren eine Spielgemeinschaft.

»Beide Vereine profitieren davon und freuen sich auf die Zusammenarbeit«, sagt FCE-Jugendleiter Michael Sawadski. Für den FC Exter bringt die Fusion in den problematischen Wintermonaten Trainingsmöglichkeiten auf dem Herforder Kunstrasenplatz, für den VfL Herford wird ein durchgehender Spielbetrieb in allen Altersklassen möglich.

Start am 7. September

Die A- und B-Jugendteams der JSG Exter/VfL Herford treten ab dem 7. September in der Qualifikationsrunde zur Kreisliga A an, die ersten Drei schaffen den Sprung in diese Liga. Als Trainer sind Michael Kampe, Jürgen Stümer und Axel Mögler bei der A-Jugend sowie Michael Auring und Andre Kix bei der B-Jugend verantwortlich.

Weiter unter dem alleinigen Namen FC Exter ist der Verein in den Altersklassen C- bis F-Jugend im Spielbetrieb auf Kreisebene vertreten. Das Foto zeigt (von links) Michael Sawadski (Jugendleiter des FC Exter), Adrian Tiemann (Jugendleiter des VfL Herford), Jürgen Stümer (A-Jugend), Axel Endrikat (VfL Herford) und Michael Kampe (A-Jugend). Es fehlt Axel Mögler (A-Jugend).