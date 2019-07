Bronzejubel: Ralf-Peter Lenz (links) feiert mit der Nationalmannschaft den dritten Platz bei der EM in Budapest. Foto: Daniel Celesti/Paravolley Europe

Von Lars Krückemeyer Budapest (WB). Bronze gewonnen, aber die Qualifikation für die Paralympischen Spiele 2020 in Tokio erstmal verpasst: Trainer Ralf-Peter Lenz vom TuS Bonneberg hat mit der Sitzvolleyball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Budapest den dritten Platz belegt.

Sieben von acht Spielen wurden gewonnen, nur gegen den späteren Sieger Russland gab’s im Halbfinale eine 0:3 (21:25, 18:25, 16:25)-Niederlage. Ein Sieg gegen die Russen hätte die sichere Teilnahme an den Paralympics bedeutet, da Finalgegner Bosnien und Herzegowina als Weltmeister bereits qualifiziert ist. »Aber gegen die Russen haben wir leider etwas zu ängstlich gespielt. Ehrlicherweise hatten wir in Budapest auch noch nicht damit gerechnet«, sagt Lenz. Die dritte und letzte Chance nach der WM und der EM bietet sich im März 2020 beim letzten Qualifikationsturnier, das voraussichtlich in Colorado (USA) ausgetragen wird.

Erster in der Gruppe

In der Vorrunde bewahrheitete sich, dass Deutschland eine günstige Auslosung erwischt hatte. Im Auftaktspiel war Gastgeber Ungarn mit 15:25, 8:25 und 16:25 chancenlos. Am Abend folgte ein 3:0 (25:10, 25:12, 25:13) gegen Lettland. Nach weiteren Siegen – 3:0 (25:6, 25:9, 25:13) gegen Litauen und 3:1 gegen Serbien (25:16, 25:22, 25:27, 25:15) – ging’s gegen Angstgegner Ukraine um den Gruppensieg. »Gegen die hatten wir vier Jahre lang nicht gewonnen und unter anderem bei der Weltmeisterschaft 2017 in Porec im Halbfinale verloren«, sagt Lenz. Mit dem 25:22, 25:18, 16:25 und 25:23 beendete seine Mannschaft dann aber das Ukraine-Trauma und zog als Gruppenerster ins Viertelfinale ein.

3:0 im Spiel um Platz 3

Gegen die Niederländer hatte die deutsche Auswahl wie erwartet keine Probleme und gewann 25:10, 25:16, 25:18. Nichts zu machen war im Halbfinale gegen die Russen. »Die haben sehr schnell gespielt und hatten einen überragenden Zuspieler«, musste Lenz anerkennen. Im Spiel um Platz drei ging’s erneut gegen die Ukraine, die mit 25:20, 25:18 und 25:22 auch im zweiten Duell besiegt wurde.