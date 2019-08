Sascha Schmikal (2. von rechts) will mit dem SC Vlotho auch beim Aufsteiger TuS Petershagen/Ovenstädt punkten. Foto: Andreas Klose

Von Andreas Klose Vlotho (WB). Wieder auswärts, erneut im Kreis Minden: Fußball-Bezirksligist SC Vlotho gastiert am 3. Spieltag beim Aufsteiger TuS Petershagen/Ovenstädt. Nach dem 3:2-Auftaktsieg bei der SV Kutenhausen/Todtenhausen will der SCV gleich nachlegen. Spielbeginn auf dem Rasenplatz in Petershagen ist um 15 Uhr.