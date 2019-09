Zeiskam (WB/lak). Der Traum ist in Erfüllung gegangen: Louis Fynn Tschischke, Springreiter des RV von Bismarck Exter, steht bei der Deutschen Jugendmeisterschaft nach einer deutlichen Steigerung am zweiten Turniertag im Finale der Klasse Pony M*.

Im baden-württembergischen Zeiskam hatte er in der ersten Wertungsprüfung im 32er Feld den 24. Platz belegt. Auf seinem siebenjährigen Pferd Magics First Lady musste er acht Fehlerpunkte hinnehmen. Im zweiten Umlauf einen Tag später lief es deutlich besser. Mit vier Fehlerpunkten schaffte es Tschischke auf den siebten Platz und auf Rang zwölf der Gesamtwertung beider Prüfungen. Der Einzug ins Finale der besten 20 deutschen Reiter am 14. September war geschafft.

»Am Donnerstag war das Pferd nicht gut drauf, das hat ihn verunsichert. Aber am Freitag hat es gut geklappt. Wir sind mehr als zufrieden. Was jetzt kommt, ist eine Zugabe«, sagte Andrea Tschischke, die Mutter des 14-jährigen Talents des RV Exter.