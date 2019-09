Im baden-württembergischen Zeiskam hatte er nach einer Steigerung am zweiten Turniertag das Finale der besten 20 erreicht. Dort wurden zwei Umläufe der Klasse M** geritten. Auf Magics First Lady hatte der 14-Jährige vier beziehungsweise zwölf Fehlerpunkte und wurde damit Neunter. Zusammen mit den Qualifikationsprüfungen kam der elfte Platz in der Gesamtwertung heraus.