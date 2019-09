Nur noch Trainer: Oliver Glißmann (2. von rechts) will nicht als Spieler beim TuS Westfalia eingreifen. Foto: Lars Krückemeyer

Vlotho (WB/lak). Zur ungewohnten Anwurfzeit – Samstag, 21. September, um 19.30 Uhr – startet der zunächst spielfreie TuS Westfalia Vlotho-Uffeln in die Saison. Gegen den TuS Möllbergen II muss Trainer Oliver Glißmann auf viele verletzte Spieler verzichten und holt deshalb zwei A-Jugendliche in den Kader.

»Ich bin trotzdem nicht bange, denn wir haben eine gute Vorbereitung hinter uns.« Er selbst steht als Spieler wie gelegentlich in der vergangen Saison nicht mehr zur Verfügung. Der TuS Möllbergen II verpatzte den Start mit einer für Tribünengast Glißmann überraschenden 22:25-Niederlage gegen TuSpo Meißen. »Bei denen weiß man nie so genau, wer aufläuft«, sagt der Vlothoer Trainer. In der vergangenen Saison gab es gegen die Gäste aus Porta Westfalica einen Sieg (26:22 auswärts) und eine Niederlage (23:27 daheim).

Grundlage ist auf jeden Fall eine gute Abwehrarbeit. Wer dahinter im Tor steht, will Glißmann spontan entscheiden. Christoph Ohlemeyer und Zugang Stefan Kukuric haben gleichermaßen überzeugt. Unterstützung gibt es noch einmal von Luis Huxoll, der sich aufgrund seines Studiums eigentlich abgemeldet hat. Axel Rosemeier könnte für einen Kurzeinsatz zur Verfügung stehen.