Nachdem sich die beiden bereits bei den Qualifikationsturnieren für das Finale empfohlen hatten, wurden die Punkte aller Finalisten wieder auf null gesetzt. Zu absolvieren waren nun eine Dressur und eine Kür.

Rinke und seine Reiterin Frauke Mareike Fuhrmann bekamen schon bei der Dressuraufgabe eine sehr hohe Note in der Klasse L – 7,8. Auch Nico stand dem in der Klasse A mit einer Note von 7,5 nichts nach. Die Kür-Aufgabe wurde von der Reiterin im Kostüm absolviert und musste selbst zusammengestellt sein. Auch die Kür absolvierten beide Friesenpferde aus Exter mit Bravour und galoppierten den anderen Teilnehmern mit einer 8,0 in der A-Note und einer 8,5 in der B-Note für die künstlerische Gestaltung davon.

Beide Pferde gehören der Besitzerfamilie Walter-Pokorny aus Vlotho. Und nachdem der zwölf Jahre alte Rinke bereits zum vierten Mal gewann, tritt nun der siebenjährige Nico in seine Fußstapfen. Wenn sie keine Turniere gewinnen sind Rinke und Nico übrigens erfolgreiche Führungskräfte-Coaches der Institut Synergie GmbH.