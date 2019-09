Von Lars Krückemeyer Vlotho (WB). Trotzt verpasster Meisterschaft und Platz zwei in der Relegation hat der TuS Bonneberg aufgrund von Veränderungen in den Staffeln den Sprung in die Landesliga geschafft. Aufsteigen also war gar nicht so einfach, jetzt will sich die Mannschaft von Trainer Ralf-Peter Lenz beweisen und zum Start an diesem Sonntag beim TuS Knetterheide die ersten Punkte für den Klassenerhalt holen. Zwei Mannschaften muss der TuS dafür am Ende hinter sich lassen.