Von Andreas Klose Vlotho. Kann der SC Vlotho dem ungeschlagenen Topfavoriten Paroli bieten? »Wenn wir einen guten Tag erwischen, können wir in dieser Liga jeden Gegner bezwingen«, sagt Trainer Volker Braunsdorf optimistisch.

Und das, obwohl seine Mannschaft zuletzt beim Abstiegskandidaten TuS Tengern II (2:2) nicht gerade Werbung in eigener Sache betrieb. »Beim Training am Dienstag habe ich Gespräche unter vier Augen geführt. Allerdings wollen wir jetzt kein Fass aufmachen. Ich erwarte aber eine klare Reaktion«, betont Braunsdorf.

Die Fakten sprechen für den Gast: Kirchlengern hat ein Torverhältnis von 36:8. Landesliga-Absteiger Vlotho hingegen musste bereits vier Niederlagen einstecken. Das hatten sich die Verantwortlichen anders vorgestellt.

Stichling wieder im Kader

Dass Braunsdorf und Co-Trainer Hannes Stegen den SCV nicht chancenlos sehen, hängt auch mit der Personalsituation zusammen. Daniel Stichling steht nach längerer Verletzungspause ebenso im Kader wie Julien Stephauer Granzotto, dessen Verletzung aus dem Tengern-Spiel schon abgeklungen ist. Zudem ist der Wahl-Kölner Leon Sobottka wie bereits in Tengern dabei. »Leon hat in dieser Woche alle drei Trainingseinheiten absolviert. Er steht in der Anfangsformation«, verrät Braunsdorf.

Wie vor Wochenfrist erhält im Tor Sebastian Pusch den Vorzug gegenüber Heiko Langer. Im übernächsten Spiel soll dann wieder Langer ran, das hat Volker Braunsdorf so entschieden.