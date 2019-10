Von Andreas Klose

Vlotho (WB). RW Kirchlengern bleibt in der Erfolgsspur und bezwingt den SC Vlotho vor großer Kulisse mit 2:1 (0:0). Die Gastgeber, bei denen nur noch Leon Sobottka trifft, sind nunmehr seit drei Spielen sieglos, bleiben aber Achter.

Der Dreier ist für Kirchlengern etwas glücklich, doch keinesfalls unverdient. Letztlich hat der FC immer die bessere Antwort. »Es war ein reiner Arbeitssieg. Wir hatten uns auf schwere 90 Minuten eingestellt«, sagte Gästetrainer Daniel Halfar. Vlothos Volker Braunsdorf war ein Stück weit enttäuscht: »In der ersten Hälfte haben wir unsere guten Chancen nicht genutzt. Die Mannschaft hat sich insgesamt gesehen super verkauft. Das muss für die nächsten Aufgaben Auftrieb geben.«

Pusch rettet zweimal

Kirchlengern beherrscht die Anfangsphase: Alpay Arslans Flachschuss wird eine Beute von Torwart Sebastian Pusch (4.). In der 18. Minute ist der Torwart erneut zur Stelle, klärt nach Volleyschuss von Gabrijel Blagojevic per Reflex zum Eckball.

Danach kann sich Vlotho befreien, verbucht durch Niklas Reitner eine Riesenmöglichkeit (28.). Freistehend schießt aus sieben Metern über die Latte. Julien Stephauer Granzotto findet seinen Meister in der 38. Minute in Torwart Lukas Hennig.

Sobottka trifft aus kurzer Distanz

Nach einem Zuspiel durch die Vlothoer Schnittstelle markiert Alpay Arslan in der 53. Minute das umjubelte 1:0 für den Spitzenreiter. Der aufgerückte Daniel Sitter erhöht in der 59. Minute per Flachschuss auf 2:0. Es spricht für die Moral der Winterberger, dass sie danach nicht aufstecken. Nach Flanke von Felix Samson trifft Leon Sobottka aus kurzer Distanz zum 1:2. Zu mehr reicht es aber nicht.