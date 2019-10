»Wir sind heute sehr froh. Die drei Zähler nehmen wir natürlich gern mit. Unser Sieg ist etwas glücklich, weil der TuS Lohe im zweiten Abschnitt mehr investiert hat«, sagt Trainer Volker Braunsdorf.

Bei schwierigen äußeren Bedingungen sehen die Zuschauer auf dem Ausweichplatz am Schulzentrum Süd in Bad Oeynhausen ein reines Kampfspiel. Im Dauerregen bleibt vom Anpfiff an doch vieles dem Zufall überlassen.

In der 32. Minute dann plötzlich die Führung für die Vlothoer: Nach einem Eckball von Felix Samson steht Janik Sellmann genau richtig und erzielt per Kopf das 1:0. Nur eine Minute später scheitert Lohes Ricardo Squarra am Aluminium und verpasst den Ausgleich. Der SC Vlotho geht mit dem 1:0 in die Halbzeitpause.

Kurz nach Wiederanstoß führt ein Fehler von Phil Stegen dann aber doch zum 1:1. Marlon Haeder kommt in Schussposition und lässt Sebastian Pusch aus sieben Metern keine Chance. Volker Braunsdorf bringt nun Daniel Stichling für den verletzten Janik Sellmann. Julien Stephauer Granzotto drischt den Ball in der 57. Minute knapp drüber. Auf der Gegenseite lenkt Sebastian Pusch einen Schuss des Ex-Vlothoers Daniel Reineke um den Pfosten.

Eigentlich deutet alles auf ein Unentschieden hin, doch in der Nachspielzeit patzt Lohes Marlon Haeder und ermöglicht so den Siegtreffer. Leon Sobottka schaltet schnell und chippt den Ball auf Sascha Schmikal. Der bezwingt Torhüter Besart Dervishi zum 2:1. Sekunden später beendet Schiedsrichter Lennart Nitsch das Derby.