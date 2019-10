Ein großes Plakat weist an der Kreuzung Solterbergstraße/Detmolder Straße auf das 90-jährige Bestehen der SG Exter hin. Foto: Krückemeyer

Von Lars Krückemeyer Vlotho (WB). Vom Dreijährigen bis zum betagten Rentner: In der SG Einigkeit Exter können Sportbegeisterte alt werden. So wie der es Verein selbst ist, denn die Sportgemeinschaft wird 90 Jahre und feiert das am kommenden Donnerstag, 31. Oktober, ab 19.30 Uhr im Gemeindehaus. »Wir laden alle ein, die sich uns verbunden fühlen«, sagt Vorsitzender Olaf Simon.