Vlotho (WB/lak). Mit einer Leistung wie in der zweiten Hälfte wäre für den FC Exter mehr drin gewesen. Doch nach dem 0:2-Rückstand zur Pause steigerte sich die Mannschaft von Olaf Krüger und kam sogar noch für einen Punkt infrage.

»Wir haben in der Kabine klar angesprochen, dass wir uns auch nach vorne bewegen müssen und nicht nur die Bälle von hinten rausschießen können«, sagte der Trainer.

Umstrittener Elfmeter

Im ersten Abschnitt hatte seine Mannschaft gegen die schnellen und technisch starken Herforder keine Chance. In der 18. Minute kombinierten sich die Gäste in den Strafraum und Hardi Suwareh vollendete unhaltbar zum 0:1. Ein direkter Freistoß in den Winkel von Luis Ivanovic (40.) bedeutete das 2:0 für den SC Batman.

Exter nahm sich die Worte des Trainers zu Herzen und kam kurz nach Wiederanpfiff durch Phil Hedderich zum Anschlusstreffer. Beim 1:3 in der 60. Minute durch einen Elfmeter von Sven Tischbierek haderte Krüger mit der Entscheidung des Schiedsrichters. »Der Gegenspieler von Dominik Delker lag quasi schon im Aus!«

Chance zum Ausgleich vergeben

Hedderich verkürzte vier Minuten später auf 2:3, doch nachdem Altan Kadioglu die Chance zum Ausgleich vergeben hatte, machte erneut der flinke Suwareh in der 81. Minute mit dem 4:2 für Tabellenführer SC Batman alles klar.