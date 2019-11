In der ersten Halbzeit taten sich die Vlothoerinnen im Angriff noch schwer. »Wir hatten auch da schon gute Wurfchancen, haben aber zu viele nicht genutzt«, sagte Brandt. Immerhin holte sein Team einen 2:5-Rückstand nach 13 Minuten auf.

In die Lücken gegangen

In der sehr ausgeglichenen Partie hatte der TuS Westfalia nach 13 Minuten der zweiten Hälfte (14:14) schon so viele Tore wie in der gesamten ersten Halbzeit erzielt. Brandt wusste, warum: »Wir haben den Ball nicht mehr quer gespielt, sondern sind in die Lücken der Abwehr gegangen, wo es auch mal wehtut.«

Nach dem 15:14 durch Lara Gerber zog Nettelstedt auf 17:15 davon und hatte sogar die Chance, den Vorsprung auf drei Tore zu erhöhen. Doch daraus wurde nichts. Und auch eine offensive Deckung der Gäste gegen Rückraumspielerin Anna Lena Viole hatte nicht wirklich Erfolg. Denn ihre Mitspielerinnen nutzen den Freiraum

Heidemann macht alles klar

Beim 17:18 in der 50. Minute lagen die Vlothoerinnen zum letzten Mal zurück. Danach wurden die Angriffe diszipliniert und clever ausgespielt. Zur entscheidenden Spielerin der letzten Minuten wurde Alina Heidemann mit ihren Toren zum 19:18, 21:19 (durch die Beine der Torhüterin) und 22:20.