Im Vergleich zum 1:2 gegen Dielingen rückt Tino Müller nach Verletzung wieder für Phil Stegen in die Startelf. Bereits in der 17. Minute bringt Felix Samson die Vlothoer in Führung. Nach einer Co-Produktion von Mohamed Nidhal Chouiki und Niklas Reitner steht der Kapitän zentral richtig und trifft aus acht Metern. In der 31. Minute erhöht Sascha Schmikal auf 2:0. Janik Sellmann hatte ihm per Hacke aufgelegt.

Nach einer Drangphase der Gastgeber sorgt Mohamed Nidhal Chouiki mit seinem 3:0 in der 83. Minute für die Entscheidung. Er läuft alleine auf Torwart Korejtek zu und behält die Nerven. Das 1:3 in der Nachspielzeit durch Celik ist nur noch für die Statistik. Der SC Vlotho klettert auf Platz acht und kann bereits am 22. November nachlegen, wenn um 18.45 Uhr der Tabellenletzte Petershagen/Ovenstädt kommt.