Torschütze: Hannes Stegen (links) erzielt per Freistoß das vorentscheidende 2:0 für den SC Vlotho im vorgezogenen Spiel gegen den Tabellenletzten TuS Petershagen/Ovenstädt. Foto: Krückemeyer

Vlotho (akl). Die Revanche für die Hinspielniederlage ist gelungen: Fußball-Bezirksligist SC Vlotho bezwingt den Abstiegskandidaten TuS Petershagen/Ovenstädt mit 3:0 (1:0). Sascha Schmikal, Hannes Stegen und Till Schröer treffen in der vorgezogenen Begegnung.

Trainer, Betreuer und Mannschaft belohnten sich für den siebten Saisonsieg: Samstag ging es nach Willingen ins Sauerland. Fußball war dort nur noch Nebensache. Am Sonntag steht noch das Heimspiel gegen die SV Kutenhausen-Todtenhausen an – dann ist Winterpause angesagt, die für den SCV erst am 1. März endet.

Hannes Stegen trifft den Pfosten

Vom Anpfiff an dominiert der SC Vlotho das Spiel, doch die Chancenauswertung ist zunächst mangelhaft. Mohamed Vidal Chouiki, Julien Granzotto und Felix Samson sowie Tino Müller zeigen im Abschluss Nerven. Hannes Stegen hat in der 31. Minute Pech, trifft nur den Pfosten.

Praktisch mit dem Pausenpfiff dann das 1:0 für den SC Vlotho. Sascha Schmikal ist zur Stelle und erzielt seinen sechsten Saisontreffer. In der 59. Minute erhöht Abwehrchef Hannes Stegen auf 2:0. Bei seinem Freistoß aus 19 Metern patzt allerdings Torhüter Leonard Kiel, in der Dunkelheit rutscht ihm der Ball durch.

Der TuS Petershagen/Ovenstädt weiß, dass jetzt kaum noch etwas zu holen ist und muss in der Nachspielzeit das 0:3 hinnehmen. Torschütze ist der eingewechselte Till Schröer, den Volker Braunsdorf aus der zweiten Mannschaft zur Ersten beordert hatte.