Celina Schürmann setzt zum Sprungwurf an. Drei Treffer gelingen der Vlothoer Rückraumspielerin beim 24:27. Foto: Lars Krückemeyer

Schon zur Halbzeit hätte seine Mannschaft führen müssen, nutzte aber beste Wurfgelegenheiten nicht. Der TuS setzte sich zwar auf 12:10 ab , erzielte in den letzten acht Minuten aber nur noch einen Treffer. Vier der sechs verworfenen Siebenmeter leistete sich der Gastgeber allein in der ersten Hälfte.

Nach dem Wechsel vermisste der Trainer den Körperkontakt in den Abwehrduellen: „Wir haben einfach nicht mehr zugepackt und es unserer Torhüterin schwer gemacht.“ Das 16:15 in der 36. Minute war die letzte Führung der Vlothoerinnen, die dann über 19:21 (48.) und 21:27 (55.) entscheidend in Rückstand gerieten.